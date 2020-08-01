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«Эдмонтон» — «Чикаго»: темнокожие хоккеисты провели акцию против расизма

«Эдмонтон» — «Чикаго»: темнокожие хоккеисты провели акцию против расизма
Хоккей / НХЛ 0

Перед матчем розыгрыша Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс» темнокожие хоккеисты обеих команд провели акцию против расизма. Специально прибывший на матч защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба преклонил колено во время исполнения гимна, рядом с ним стояли Малькольм Суббэн и Дарнелл Нерс.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

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