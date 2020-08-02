Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» в матче с «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). В этом матче Бобровский совершил 26 сейвов.

«Мы должны исходить от этого. Мы знаем, что «Айлендерс» любят действовать от обороны, 2:1 – это их счёт. В ближайшие дни у нас будут несколько игр с ними. Тренеры внесут корректировки и мы вернёмся к работе», — приводит слова Бобровского Джеймсон Олив в своём «твиттере».

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 17 минут и 5 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности +1.

«Айлендерс» повели со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – 19:00 мск.