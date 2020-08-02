Бобровский отреагировал на поражение «Флориды» в матче с «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). В этом матче Бобровский совершил 26 сейвов.
«Мы должны исходить от этого. Мы знаем, что «Айлендерс» любят действовать от обороны, 2:1 – это их счёт. В ближайшие дни у нас будут несколько игр с ними. Тренеры внесут корректировки и мы вернёмся к работе», — приводит слова Бобровского Джеймсон Олив в своём «твиттере».
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 27 сейвов. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 17 минут и 5 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности +1.
«Айлендерс» повели со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующий матч состоится 4 августа, начало – 19:00 мск.
- 2 августа 2020
-
03:20
-
02:57
-
02:14
-
01:39
-
01:14
-
00:54
- 1 августа 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:59
-
22:38
-
22:30
-
21:59
-
21:40
-
21:07
-
20:44
-
20:36
-
20:05
-
19:54
-
19:28
-
19:11
-
18:43
-
18:41
-
18:12
-
18:02
-
17:45
-
17:30
-
17:05
-
17:00
-
16:43
-
16:39
-
16:29
-
16:24
-
16:09
-
15:51
-
15:37