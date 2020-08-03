«Миннесота» разгромила «Ванкувер» в матче плей-офф НХЛ

Завершился первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плейс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дублем отличился Джаред Сперджен и ещё один гол забил Кевин Фиала. Эрик Стаал отметился двумя результативными передачами. Таким образом, «Миннесота» повела со счётом 1-0 в серии до трёх побед. Следующая игра состоится 5 августа, начало – в 5:45 мск.
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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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