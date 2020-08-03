«Металлург» представил форму на сезон-2020/2021
Магнитогорский «Металлург» представил форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/2021. Участие в презентационном ролике приняли защитник Егор Яковлев и нападающий Сергей Плотников.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Металлурга» в YouTube.
«Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне вернулся к комплекту формы, уже ставшему классическим! Ну, на самом деле это не совсем предыдущий комплект – несмотря на то что дизайн и цветовая схема болельщикам уже хорошо знакомы, форма всё же изменилась в некоторых мелких деталях, которые далеко не всегда видны глазу. В частности, например, из самого заметного – изменённая форма воротника. Кроме того все игроки будут пользоваться крагами соответствующей расцветки», — указано в заявлении клуба.
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