«Металлург» представил форму на сезон-2020/2021

Магнитогорский «Металлург» представил форму, в которой будет выступать в сезоне-2020/2021. Участие в презентационном ролике приняли защитник Егор Яковлев и нападающий Сергей Плотников.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Металлурга» в YouTube.



«Магнитогорский «Металлург» в новом сезоне вернулся к комплекту формы, уже ставшему классическим! Ну, на самом деле это не совсем предыдущий комплект – несмотря на то что дизайн и цветовая схема болельщикам уже хорошо знакомы, форма всё же изменилась в некоторых мелких деталях, которые далеко не всегда видны глазу. В частности, например, из самого заметного – изменённая форма воротника. Кроме того все игроки будут пользоваться крагами соответствующей расцветки», — указано в заявлении клуба.