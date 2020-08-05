Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Шафеевым

«Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Шафеевым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» заключил трёхсторонний контракт сроком на один год с 19-летним нападающим Эммануилом Шафеевым, сообщается на официальном сайте омского клуба.

В прошедшем сезоне Шафеев провёл 47 матчей за клуб МХЛ «Красная Армия», в которых набрал 14 (3+11) очков. Всего в МХЛ нападающий сыграл 152 игры и набрал 36 (13+23) очков.

Также Эммануил Шафеев, Сергей Алхимов, Кирилл Спиценко и Богдан Денисевич отправились в расположение хоккейного клуба «Металлург» (Новокузнецк), где будут готовиться к новому сезону Высшей хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020