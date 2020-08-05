«Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Шафеевым
Хоккейный клуб «Авангард» заключил трёхсторонний контракт сроком на один год с 19-летним нападающим Эммануилом Шафеевым, сообщается на официальном сайте омского клуба.
В прошедшем сезоне Шафеев провёл 47 матчей за клуб МХЛ «Красная Армия», в которых набрал 14 (3+11) очков. Всего в МХЛ нападающий сыграл 152 игры и набрал 36 (13+23) очков.
Также Эммануил Шафеев, Сергей Алхимов, Кирилл Спиценко и Богдан Денисевич отправились в расположение хоккейного клуба «Металлург» (Новокузнецк), где будут готовиться к новому сезону Высшей хоккейной лиги.
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