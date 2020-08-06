Каменский: если бы Шестёркин стоял всю серию, «Каролине» было бы гораздо тяжелее

Обладатель Кубка Стэнли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче серии плей-ин с «Каролиной Харрикейнз» (1:4, 0-3), которое подвело черту под выступлением команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«Конечно, хотелось, чтобы «Рейнджерс» поборолись в этой серии, но было отчетливо видно, что игроки «Каролины» подготовились к рестарту заметно лучше. Плюс если бы Шестёркин стоял всю серию, «Каролине» было бы гораздо тяжелее, и шансы у ньюйоркцев были бы повыше. Не скажу, что Лундквист староват, чтобы не обидеть его, но российский вратарь доказал, что он сильнее. А вратарь решает многое в плей-офф, придаёт уверенности защитникам и нападающим. Но в целом у «Рейнджерс» молодая команда, только строится. Попробовали себя в плей-офф и теперь знают, к чему надо стремиться.

Панарин? Понятно, что в современном мире сегодня могут восхвалять, а уже на следующий день критиковать со всех сторон. Думаю, пока Артемий будет вне критики. По двум причинам: хоккей — командная игра, да и он был явно не худшим в своем коллективе, старался», – приводят слова Каменского «Известия».