Команды, не играющие в плей-офф НХЛ, попросят у лиги дополнительный тренинг-кемп

Генеральные менеджеры клубов, не пробившихся в плей-офф Национальной хоккейной лиги, обратятся к руководству лиги с просьбой предоставить их командам дополнительный тренинг-кемп, информирует The Athletic.
Сообщается, что речь идёт о дополнительном двухнедельном лагере перед официальным открытием тренинг-кемпов перед следующим сезоном. Такой лагерь был у 24 команд НХЛ перед рестартом нынешнего сезона.
«Всё, что нам нужно, — это то, что получили те 24 команды», — сказал один из руководителей команд на правах анонимности.
Напомним, что регулярный чемпионата сезона-2019/2020 завершён досрочно. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс».
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