«Амур» договорился о заключении контракта с защитником системы «Тампы» Машином

Защитник системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» Доминик Машин достиг договорённости о заключении контракта с «Амуром», сообщается в официальном «инстаграме» хабаровского клуба.
Последние четыре сезона защитник провёл в АХЛ. В минувшем сезоне чешский хоккеист провёл 59 матчей и набрал 16 (2+4) очков. Всего на его счету 58 (16+42) очков в 273 играх в лиге. Машин был выбран «Тампой» под общим 35-м номером на драфте НХЛ-2014.
Ранее «Амур» отказался от услуг чешского защитника Ондржея Витасека, освободив легионерскую позицию. В минувшем сезоне КХЛ 29-летний Витасек провёл 55 матчей в регулярном чемпионате. Чешский защитник набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности "-4" и 48 минутах штрафного времени. Ондржей проводил на льду 21 минуту и 17 секунд в среднем за матч.
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