Сергей Бобровский прокомментировал курьёзную ошибку в матче с «Айлендерс»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал ошибку, допущенную в матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:5).

В середине первого периода Бобровский пропустил гол с острого угла от нападающего «Айлендерс» Энтони Бовиллье, который в этой встрече оформил дубль.

«Был бросок с неудобной руки, я не ожидал такого неудачного развития событий. Шайба прошла над моей клюшкой, попала в конек и оказалась в воротах. Я занимал свою обычную позицию, просто произошел несчастный случай, и шайба нашла путь в ворота. Но ошибки есть ошибки. И эта игра состояла из ошибок», — приводятся слова Бобровского на официальном сайте НХЛ.

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Клуб из Нью-Йорка выиграл в серии со счётом 3-1, «Пантерз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли.