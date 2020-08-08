Бриндамор: неделя отдыха — худшее, что может быть для «Каролины»

Главный тренер клуба «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор поделился своим мнением о паузе в плей-офф из-за быстрой победы в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-0).
«Если честно, будет достаточно непросто. У нас может быть неделя отдыха. Это, пожалуй, самое худшее, что может быть, когда тебе особенно нечего делать», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 8 августа 2020
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