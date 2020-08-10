Лямся: «Салават» сейчас выглядит тяжеловато, усиленно тренируемся четвёртый день подряд

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча с челябинским «Трактором» (3:4 ОТ) на предсезонном Кубке Республики Башкортостан.

«Первые семнадцать минут матча мы играли так, как и должны были. Но потом стали неправильно действовать в атаке, постоянно хотели забить, потеряли баланс, пропустили несколько контратак и нахватали ненужных удалений.

Сейчас мы учимся, уже на завтра внесём определённые корректировки в игру. Вся команда выглядит сейчас тяжеловато, потому что усиленно тренируемся четвёртый день подряд. Есть ли в планах перевести Маннинена в центр первого звена, а Гранлунда сместить на край? Да, планирую это попробовать в ближайшее время», – приводит слова Лямся пресс-служба лиги.