Гатиятулин — о матче с «Салаватом»: это летний хоккей, но мы увидели то, что хотели

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.
«Сегодняшний матч непросто складывался, особенно первый период. Это летний хоккей, нам много чего хотелось посмотреть в игре, и сегодня мы увидели то, что хотели. Дальше предстоит ещё долгая, кропотливая работа. Понравилось желание ребят, самоотдача. С чем можно связать больше количество удалений? Ребята соскучились по хоккею. На тренировках нет такого ритма, как в игре, поэтому удаления с этим, возможно, и связаны. Тем не менее, повторюсь, очень понравилась самоотдача команды.
Есть ли какая-то информация о повреждениях Понтуса Оберга и Алексея Бывальцева? Доктора сейчас выясняют, завтра утром ситуация будет понятна.
Первый матч предсезонки с болельщиками на трибунах? Большой спорт — он для зрителей. Хотелось бы, чтобы был полный стадион, но есть текущая ситуация и мы будем под неё подстраиваться. Цели на турнир? Результат, конечно, имеет значение, но первичные цели — это поиск сочетаний, связок, своей игры, а также проверка ребят в деле», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.
- 10 августа 2020
-
22:00
-
21:50
-
21:37
-
20:57
-
20:24
-
19:58
-
19:52
-
19:34
-
18:55
-
18:49
-
18:05
-
17:44
-
16:54
-
16:28
-
15:39
-
15:31
-
15:07
-
14:57
-
14:21
-
13:39
-
13:21
-
12:52
-
12:43
-
12:24
-
11:47
-
11:16
-
10:55
-
10:43
-
10:08
-
09:55
-
09:41
-
09:15
-
09:03
-
08:54
-
08:40