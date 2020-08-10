Гатиятулин — о матче с «Салаватом»: это летний хоккей, но мы увидели то, что хотели

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в рамках предсезонного Кубка Республики Башкортостан.

«Сегодняшний матч непросто складывался, особенно первый период. Это летний хоккей, нам много чего хотелось посмотреть в игре, и сегодня мы увидели то, что хотели. Дальше предстоит ещё долгая, кропотливая работа. Понравилось желание ребят, самоотдача. С чем можно связать больше количество удалений? Ребята соскучились по хоккею. На тренировках нет такого ритма, как в игре, поэтому удаления с этим, возможно, и связаны. Тем не менее, повторюсь, очень понравилась самоотдача команды.

Есть ли какая-то информация о повреждениях Понтуса Оберга и Алексея Бывальцева? Доктора сейчас выясняют, завтра утром ситуация будет понятна.

Первый матч предсезонки с болельщиками на трибунах? Большой спорт — он для зрителей. Хотелось бы, чтобы был полный стадион, но есть текущая ситуация и мы будем под неё подстраиваться. Цели на турнир? Результат, конечно, имеет значение, но первичные цели — это поиск сочетаний, связок, своей игры, а также проверка ребят в деле», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.