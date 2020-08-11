Расписание игрового дня НХЛ на 11 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге стартует первый раунд Кубка Стэнли. В первый игровой день будут сыграны четыре матча.



22:00 (мск). «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»

00:30. «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»

03:00. «Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз»

05:30. «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс»

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».