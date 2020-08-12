Гавриков завершил матч с «Тампой» с «-3». На 151-й минуте шайба от него отлетела к Пойнту
На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2 5ОТ.
Крайне неудачным образом сложился матч для российского защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. Россиянин находился на льду во время всех шайб «Тампы». В пятом овертайме Владислав заблокировал бросок Никиты Кучерова, однако шайба отлетела точно на Брейдена Пойнта, который и переправил игровой снаряд в ворота.
Гавриков провёл на льду 48 минут и 59 секунд, заблокировал девять бросков, совершил пять силовых приёмов и произвёл один бросок по воротам Василевского.
Пойнт забросил победную шайбу в матче «Тампа» — «Коламбус» на 151-й минуте
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