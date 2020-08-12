Пойнт забросил победную шайбу в матче «Тампа» — «Коламбус» на 151-й минуте

Канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт стал автором победной шайбы в матче 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между его командой и «Коламбус Блю Джекетс».

Ассистентами Пойнта выступили россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Гол был забит, когда секундомер показывал 150 минут и 27 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Такая продолжительность встречи — рекорд для обоих клубов. Ранее самым продолжительным матчем в истории «Коламбуса» была встреча с «Вашингтоном» в 2018 году (2:3, 89 минут), а у «Тампы» — 111.2 мин. в матче с «Нью-Джерси» (1:2) в 2003 году. Из-за того, что матч растянулся на несколько часов, другая игра дня, между «Бостоном» и «Каролиной», перенесена на 18:00 мск 12 августа.