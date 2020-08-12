Президент «Рейнджерс» — о будущем Лундквиста: поступим правильно и будем двигаться дальше

Президент клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон поделился мнением о вратарском вопросе. Напомним, за место основного вратаря «рейнджеров» ведут борьбу Хенрик Лундквист, Игорь Шестёркин и Александр Георгиев.

«Мы все знаем, что Хэнк — настоящий профессионал. Могу сказать вам, что я говорил с ним, когда мы прилетели из Торонто. Это был личный разговор, пусть он таким и останется. Мы продолжим обсуждать перспективы наших действий в будущем, поступим правильно и будем двигаться дальше.

Хэнк — замечательный человек, который хочет знать, что происходит. А мы хотим поступить правильно. Его интересы в качестве агента представляет Дон Михэн. Мы все соберёмся, обсудим, что делать, какой вариант станет оптимальным. Пока мы анализируем ситуацию. После этого начнём действовать и поступим правильно. Таковы наши планы. Не будет такого, что однажды мы проснёмся и скажем: «Делаем так». Мы всё обсудим. Так мы поступаем со всеми игроками. Мы хорошо относимся ко всем. Посмотрим, что нас ждёт", — цитирует Дэвидсона пресс-служба НХЛ.