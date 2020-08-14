Рутерфорд: Кросби всегда остаётся лидером «Питтсбурга», но от некоторых я жду большего

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал игру форварда Сидни Кросби.



«Сид всегда остаётся лидером. В этом плане ничего не меняется. Его отношение к делу всегда на уровне. Он капитан команды. … В этом плане меня ничего не беспокоит. Но от некоторых других я жду большего.



Смогут ли они и дальше вести команду за собой, будут ли они по-прежнему примером для других? Или кто-то ещё должен сделать шаг вперёд?



Может быть, лучше сделать ставку на молодых, голодных ребят, которые получают удовольствие от того, что каждый день приходят на каток. Над этим я сейчас размышляю», – цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.

Ранее известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал вероятность обмена ветеранов «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина.