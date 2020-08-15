Андрей Свечников на раскатке специально забросил шайбу себе в штаны

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников продемонстрировал забавный трюк на раскатке перед матчем с «Бостон Брюинз». Российский форвард забросил шайбу себе в игровые штаны.



Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».



Расписание матчей плей-офф НХЛ сезона-2019/2020