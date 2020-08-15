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Тротц: каждой команде нужны спасения вратаря, Варламов делает сейвы регулярно

Тротц: каждой команде нужны спасения вратаря, Варламов делает сейвы регулярно
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился своим мнением об игре российского голкипера Семёна Варламова.

«Варламов действует эффективно и сохраняет фокус. Каждой команде нужны спасения вратаря в определённый момент. Варли делает их регулярно. Сегодня нам тоже пару раз потребовалась его помощь. Как, например, в том самом моменте с Хагелином при счете 3:2.

У нас играют настоящие мужики, которые не расклеиваются и не теряют концентрации, каким бы ни был счёт на табло. Думаю, каждый из ребят может гордиться быть частью такого коллектива, который играет с первой до 60-й минуты и, если понадобится, даже больше», — приводит слова тренера «островитян» официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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