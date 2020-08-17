Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Р. Ротенберг: общение с Путиным даёт сильный импульс. Выйти с ним на лёд — большая честь

Р. Ротенберг: общение с Путиным даёт сильный импульс. Выйти с ним на лёд — большая честь
Хоккей / КХЛ 0

Глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.

«Вместе с Путиным играли. Против — никогда. Только вместе. Каково это, играть в хоккей с президентом? Прежде всего это общение, и оно даёт очень много энергии. Общение с президентом перед отъездом в Южную Корею дало такой самый сильный импульс и мне лично, и команде, и всем, что даже сложно это с чем-то сравнить. Мотивацию дало сумасшедшую, чтобы победить. Это энергетика. Потрясающая энергетика. Я вообще энергетику очень хорошо чувствую. И это большая честь для меня, что есть такая возможность – выйти вместе на лёд, пообщаться. Надеюсь, будет чаще такая возможность. Нам это дало силы двигаться вперёд», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020