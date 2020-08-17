Р. Ротенберг: общение с Путиным даёт сильный импульс. Выйти с ним на лёд — большая честь

Глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.
«Вместе с Путиным играли. Против — никогда. Только вместе. Каково это, играть в хоккей с президентом? Прежде всего это общение, и оно даёт очень много энергии. Общение с президентом перед отъездом в Южную Корею дало такой самый сильный импульс и мне лично, и команде, и всем, что даже сложно это с чем-то сравнить. Мотивацию дало сумасшедшую, чтобы победить. Это энергетика. Потрясающая энергетика. Я вообще энергетику очень хорошо чувствую. И это большая честь для меня, что есть такая возможность – выйти вместе на лёд, пообщаться. Надеюсь, будет чаще такая возможность. Нам это дало силы двигаться вперёд», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».
- 17 августа 2020
-
11:04
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:19
-
09:06
-
09:02
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:10
-
07:51
-
07:28
-
07:19
-
07:10
-
06:52
-
06:40
-
06:15
-
06:00
-
05:53
-
05:37
-
04:19
-
01:06
-
00:07
- 16 августа 2020
-
23:38
-
23:28
-
23:01
-
22:30
-
22:20
-
22:04
-
21:42
-
21:29