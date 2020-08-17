Р. Ротенберг: общение с Путиным даёт сильный импульс. Выйти с ним на лёд — большая честь

Глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал об игре в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.



«Вместе с Путиным играли. Против — никогда. Только вместе. Каково это, играть в хоккей с президентом? Прежде всего это общение, и оно даёт очень много энергии. Общение с президентом перед отъездом в Южную Корею дало такой самый сильный импульс и мне лично, и команде, и всем, что даже сложно это с чем-то сравнить. Мотивацию дало сумасшедшую, чтобы победить. Это энергетика. Потрясающая энергетика. Я вообще энергетику очень хорошо чувствую. И это большая честь для меня, что есть такая возможность – выйти вместе на лёд, пообщаться. Надеюсь, будет чаще такая возможность. Нам это дало силы двигаться вперёд», — цитирует Ротенберга РИА «Новости».