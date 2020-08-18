Кицын не прошёл просмотр в «Куньлуне» и вернулся в новокузнецкий «Металлург»

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» подписал новый контракт с 28-летним нападающим Максимом Кицыным, информирует официальный сайт команды. Межсезонье воспитанник «Металлурга» находился на просмотре в клубе КХЛ «Куньлунь Ред Стар».



В сезоне-2019/2020 Кицын выступал за «Металлург» Нк и установил новые рекорды Высшей хоккейной лиги в регулярном чемпионате по количеству голов и набранных очков — 69 (39+30) баллов в 53 встречах. Нападающий стал лучшим бомбардиром, снайпером и самым полезным игроком ВХЛ в регулярном чемпионате.



Всего за время выступления в ВХЛ Кицын провёл 183 поединка, заработал 128 (70+58) баллов, полезность составила «+66». Максим, в минувшем чемпионате являвшийся капитаном «Металлурга», в 2019 году стал обладателем Кубка Петрова в составе «Сарыарки» под руководством Леонида Тамбиева.