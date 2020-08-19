Стефанович: в минском «Динамо» просили подождать, в России были варианты только в ВХЛ

Нападающий сборной Беларуси Михаил Стефанович рассказал, почему не стал дожидаться предложения от минского «Динамо».
«В „Динамо“ поставили на паузу. Говорили: „Подожди-подожди“. Вроде был какой-то разговор, но без конкретики и с ожиданиями. Я ждал, ждал, ждал. Потом агент позвонил в клуб, и ему объяснили, что на мою позицию видят других игроков. В общем, у „Динамо“ были другие планы — ничего положительного для меня.
Я не стал ждать у моря погоды? Да, это так. Потому что уже и „Динамо“ из отпуска выходило, и „Юность“ уже месяц тренировалась. Некогда было уже ждать. Да и смысла не было. В то же время мы прорабатывали кое-какие варианты с агентом. По Европе не было особого понимания. Имелись варианты в российской „вышке“ — там уже я просил подождать, но сроки прошли», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.
- 19 августа 2020
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