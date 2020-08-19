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«Тампа» выбила «Коламбус» из плей-офф, Кучеров сделал три результативных паса

«Тампа» выбила «Коламбус» из плей-офф, Кучеров сделал три результативных паса
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» провели пятый матч серии первого раунда плей-офф. Победу одержала команда Джона Купера — 5:4 ОТ. Таким образом, общий счёт в серии стал 4-1 в пользу «Тампы».

«Молнии» удачно начали встречу, забросив две шайбы с разницей в 61 секунду. Авторами точных бросков стали нападающие Тайлер Джонсон и Блейк Коулман. До перерыва «Коламбус» отыграл одну шайбу усилиями форварда Ника Фолиньо. Во втором периоде «мундиры» сумели отыграться и выйти вперёд, по голу забили нападающие Кевин Стенлунд и Александер Веннберг. Результативную передачу в актив записал российский защитник Владислав Гавриков. На 50-й минуте «Коламбус» упрочил преимущество — гол забил Оливер Бьёркстранд, одним из ассистентов стал Гавриков. Вскоре «Тампа» сократила отставание до минимума, шайбу забросил Кевин Шаттенкирк, результативный пас сделал Никита Кучеров. В концовке «молний» отыгрались усилиями Энтони Чирелли, голевую передачу вновь сделал Кучеров. В овертайме победу «Тампе» принёс Брэйден Пойнт, которому вновь ассистировал Кучеров.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
19 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Джонсон (Чернак, Чирелли) – 05:38' (5x5)   2:0 Коулман (Богосян) – 06:39' (5x5)   2:1 Фолиньо (Веннберг, Аткинсон) – 11:51' (5x5)   2:2 Стенлунд (Джонс, Аткинсон) – 29:35' (5x5)   2:3 Веннберг (Гавриков, Фолиньо) – 39:44' (5x5)   2:4 Бьёркстранд (Дюбуа, Гавриков) – 49:33' (5x5)   3:4 Шаттенкирк (Пойнт, Кучеров) – 52:01' (5x5)   4:4 Чирелли (Пойнт, Кучеров) – 58:22' (5x5)   5:4 Пойнт (Кучеров) – 65:12' (5x5)
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