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«Ванкувер» в результативном матче обыграл «Сент-Луис» и близок к проходу в следующий раунд

«Ванкувер» в результативном матче обыграл «Сент-Луис» и близок к проходу в следующий раунд
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 5-й матч 1/4 финала серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой встрече одержали игроки «Кэнакс» — 4:3 — и вышли вперёд в серии – 3-2.

В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер, Джейк Виртанен и Тайлер Мотт, отметившийся дублем. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Райан О'Райлли и Зак Сэнфорд.

Видео лучших моментов встречи «Сент-Луис» — «Ванкувер» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

24-летний российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв сыграл первую встречу после паузы в связи с пополнением в семье. Он провёл на льду 9 минут 12 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «+1».

Шведский вратарь «Ванкувера» Якуб Маркстрём отразил 36 бросков из 39.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
20 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Мотт – 13:15' (4x5)   1:1 Шенн (Сундквист) – 15:41' (5x5)   2:1 О'Райлли (Бле, Данн) – 19:31' (5x5)   3:1 Сэнфорд (Томас, Бозак) – 25:51' (5x4)   3:2 Миллер (Виртанен) – 31:54' (5x5)   3:3 Виртанен (Миллер, Петтерссон) – 36:08' (5x5)   3:4 Мотт (Саттер, Стечер) – 38:17' (5x5)
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