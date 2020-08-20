«Ванкувер» в результативном матче обыграл «Сент-Луис» и близок к проходу в следующий раунд

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 5-й матч 1/4 финала серии плей-офф НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой встрече одержали игроки «Кэнакс» — 4:3 — и вышли вперёд в серии – 3-2.
В составе «Ванкувера» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер, Джейк Виртанен и Тайлер Мотт, отметившийся дублем. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Райан О'Райлли и Зак Сэнфорд.
Видео лучших моментов встречи «Сент-Луис» — «Ванкувер» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
24-летний российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв сыграл первую встречу после паузы в связи с пополнением в семье. Он провёл на льду 9 минут 12 секунд и, не отметившись результативными действиями, завершил встречу с показателем полезности «+1».
Шведский вратарь «Ванкувера» Якуб Маркстрём отразил 36 бросков из 39.
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