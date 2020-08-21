Иван Барбашёв: тяжело было уехать после того, как увидел новорожденного

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал возвращение в команду после отъезда домой в связи с рождением ребёнка.

«Когда я вернулся обратно в Сент-Луис, то тренировался и находился в форме. Тяжело, конечно, было уехать после того, как увидел новорожденного всего пару дней. Но тут ничего нельзя поделать. Надо было возвращаться обратно в хоккей и приступать к работе. Это было одно из лучших событий в моей жизни. Хорошо, что все живы-здоровы. Было непросто пропустить пару матчей, хотя я все смотрел по телевизору. Парни смотрелись лучше и лучше с каждым матчем и те две победы, которые они одержали подряд, невозможно переоценить», — приводятся слова Барбашёва на официальном сайте НХЛ.

В первом раунде Кубка Стэнли «Сент-Луис» встречается с «Ванкувер Кэнакс». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Ванкувера».