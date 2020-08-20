Главный тренер «Сент-Луиса» раскритиковал Барбашёва и Бле за удаления в третьем периоде

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал поражение в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4, 2-3). В ходе второго периода «музыканты» вели 3:1, но пропустили три шайбы за семь минут и проиграли важный матч.

«Не думаю, что „Сент-Луис“ излишне расслабился при счёте 3:1. Просто „Ванкувер“ начал быстрее двигаться и взял шайбу под свой контроль. А когда шайба оказывалась в нашем распоряжении, мы не смогли сыграть в свой хоккей.

Маркстрём переиграл наше нападение в некоторых моментах. Он не был идеален и тоже пропускал голы. Однако мы не смогли довершить начатое и выбить его из колеи. Затем он совершил ряд сейвов, которые деморализовали нашу команду и вдохновили игроков «Ванкувера». Мы не смогли продолжать давить на него.

В третьем периоде Барбашёв и Бле схватили абсолютно ненужные удаления. В тех эпизодах не было никакой необходимости нарушать правила. В итоге потеряли силы и время, чтобы отбиться в меньшинстве.

Голкипер Аллен не был проблемой «Сент-Луиса» в сегодняшнем матче. Возможно, Джейк и хотел бы переиграть эпизод с одной из пропущенных шайб, когда ему забили от борта. Если вспомнить голы Мотта, то он дважды без помех убежал в прорыв. Так что поражение не на совести Джейка. Верну ли я Биннингтона в ворота? У нас в команде собраны хорошие игроки. Это лучшее, что я могу сказать вам по этому поводу», — сказал Берюбе на послематчевой пресс-конференции.