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«Северсталь» победила «Локомотив» в контрольном матче

«Северсталь» победила «Локомотив» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» и ярославский «Локомотив» провели контрольную встречу. Победу (2:0) одержала команда Андрея Разина.

Счёт был открыт на пятой минуте матча — шайбу забросил нападающий «Северстали» Кирилл Капустин. Следующего гола пришлось ждать до последней минуты основного времени: форвард «рысей» Артём Гареев поразил пустые ворота «Локомотива», поставив точку в матче.

В первые 20 минут игры ворота «Северстали» защищал Владислав Подъяпольский. Следующие два периода провёл Денис Рыбалкин. У «Локомотива» весь матч отыграл Илья Коновалов.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Капустин – 04:05' (5x5)   2:0 Гареев – 59:55' (en)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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