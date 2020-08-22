«Северсталь» победила «Локомотив» в контрольном матче
Череповецкая «Северсталь» и ярославский «Локомотив» провели контрольную встречу. Победу (2:0) одержала команда Андрея Разина.
Счёт был открыт на пятой минуте матча — шайбу забросил нападающий «Северстали» Кирилл Капустин. Следующего гола пришлось ждать до последней минуты основного времени: форвард «рысей» Артём Гареев поразил пустые ворота «Локомотива», поставив точку в матче.
В первые 20 минут игры ворота «Северстали» защищал Владислав Подъяпольский. Следующие два периода провёл Денис Рыбалкин. У «Локомотива» весь матч отыграл Илья Коновалов.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 августа 2020, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Капустин – 04:05' (5x5) 2:0 Гареев – 59:55' (en)
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
- 22 августа 2020
-
20:41
-
20:35
-
20:12
-
20:06
-
19:47
-
19:41
-
19:05
-
18:54
-
18:21
-
18:09
-
17:52
-
17:06
-
16:55
-
16:21
-
15:55
-
15:51
-
15:46
-
15:41
-
14:43
-
14:38
-
14:02
-
13:56
-
13:34
-
13:00
-
12:48
-
12:34
-
12:10
-
11:35
-
11:03
-
10:43
-
10:34
-
09:57
-
09:35
-
09:30
-
09:00
Партнерский контент