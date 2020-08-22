«Северсталь» победила «Локомотив» в контрольном матче

Череповецкая «Северсталь» и ярославский «Локомотив» провели контрольную встречу. Победу (2:0) одержала команда Андрея Разина.



Счёт был открыт на пятой минуте матча — шайбу забросил нападающий «Северстали» Кирилл Капустин. Следующего гола пришлось ждать до последней минуты основного времени: форвард «рысей» Артём Гареев поразил пустые ворота «Локомотива», поставив точку в матче.



В первые 20 минут игры ворота «Северстали» защищал Владислав Подъяпольский. Следующие два периода провёл Денис Рыбалкин. У «Локомотива» весь матч отыграл Илья Коновалов.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.