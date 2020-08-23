NBC Sports — об отставке Рирдена: команда зря потратила два года из «окна возможностей»

Обозреватель NBC Sports Джей Риган прокомментировал отставку главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Тодда Рирдена.

«Откровенно говоря, у Рирдена была невыполнимая задача, поскольку он получил команду, которая выиграла Кубок Стэнли. Имея такой стандарт ожиданий, он никак не мог его превзойти. Но два вылета в первом раунде за два года — это два потраченных сезона из чемпионского «окна возможностей», это потраченное зря время ветеранов, которые составляют ядро команды, всё было впустую. В 2019 году вылет в первом раунде ещё можно было объяснить тем, что у «Вашингтона» «закончился бензин» после чемпионского похода, но нынешний вылет объяснить сложно.

Барри Тротц и его «Айлендерс» прошли дальше, хотя имели далеко не такой талантливый состав. Казалось, что у Рирдена нет никаких реальных ответов на вопрос о том, как вернуть свою команду в бой по ходу серии. Сейчас «Кэпиталз» на распутье. По мере того, как время их чемпионских возможностей истекает, им нужен тренер, который сразу сможет бороться за Кубок Стэнли, сможет это сделать прямо сейчас. Это поможет преодолеть разрыв, когда придётся переворачивать страницу», — отметил Риган.