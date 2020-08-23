Тодд Рирден освобождён от должности главного тренера «Вашингтона»

Тодд Рирден освобождён от должности главного тренера «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный сайт американского клуба.

«Мы возлагаем большие надежды на нашу команду и чувствуем, что необходим свежий подход к руководству. Хотел бы поблагодарить Тодда за всю его тяжёлую работу и усилия в нашей организации. Тодд был важной частью нашей команды более полувека, включая этап с победой в Кубке Стэнли в 2018 году. Мы желаем ему и его семье всего самого наилучшего», – приводит слова генерального менеджера Брайана Маклеллана пресс-служба «столичных».

49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).