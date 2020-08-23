Уайно: следующий тренер «Кэпиталз» должен быть опытным, Овечкину скоро исполнится 35 лет

Спортивный корреспондент агентства Associated Press Стивен Уайно поделился мыслями о том, кто может стать кандидатом на пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз», ставший вакантным после отставки Тодда Рирдена.

«Новый тренер «Вашингтона» должен быть опытным. Должен быть. Овечкину вот-вот исполнится 35 лет, у него остался год контракта», — отметил Уайно в «Твиттере».

Примечательно, что в «эпоху Овечкина» у «Вашингтона» было 6 тренеров — Глен Хэнлон, Брюс Будро, Дэйл Хантер, Адам Оутс, Барри Тротц и Тодд Рирден. Лишь для Тротца эта работа была второй в карьере в НХЛ (до этого он много лет был тренером «Нэшвилл Предаторз»), а все остальные наставники «столичных» были в НХЛ дебютантами.

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