Уайно: следующий тренер «Кэпиталз» должен быть опытным, Овечкину скоро исполнится 35 лет

Спортивный корреспондент агентства Associated Press Стивен Уайно поделился мыслями о том, кто может стать кандидатом на пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз», ставший вакантным после отставки Тодда Рирдена.
«Новый тренер «Вашингтона» должен быть опытным. Должен быть. Овечкину вот-вот исполнится 35 лет, у него остался год контракта», — отметил Уайно в «Твиттере».
Примечательно, что в «эпоху Овечкина» у «Вашингтона» было 6 тренеров — Глен Хэнлон, Брюс Будро, Дэйл Хантер, Адам Оутс, Барри Тротц и Тодд Рирден. Лишь для Тротца эта работа была второй в карьере в НХЛ (до этого он много лет был тренером «Нэшвилл Предаторз»), а все остальные наставники «столичных» были в НХЛ дебютантами.
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- 23 августа 2020
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