Хартли: Буше с командой, он прошёл все нужные тесты

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (4:2) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.
«Мы быстро пропустили две шайбы, у нас были проблемы с удалениями, но мы не опустили руки, справились, а во втором периоде уже создали достаточно опасных моментов. Нам ещё много над чем нужно работать, много чего нужно подтягивать.
Буше? Он с командой, утром прошёл все нужные по регламенту КХЛ тесты. Вскоре на вечернем собрании мы решим, выйдет ли Рид в следующем матче или сыграет только в третьей игре турнира», – приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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