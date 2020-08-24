Гол Уайдмана не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Авангардом»

Омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо» провели матч на предсезонном турнира имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Боба Хартли— 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, в активе которого 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметился Арсений Грицюк. Шайбы у омского клуба также забросили Корбан Найт и Оливер Каски. В составе нижегородского клуба отличились нападающий Алексей Дробин и американский защитник Крис Уайдман, который пополнил состав «Торпедо» в межсезонье.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.