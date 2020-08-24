Гол Уайдмана не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Авангардом»
Омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо» провели матч на предсезонном турнира имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Боба Хартли— 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, в активе которого 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметился Арсений Грицюк. Шайбы у омского клуба также забросили Корбан Найт и Оливер Каски. В составе нижегородского клуба отличились нападающий Алексей Дробин и американский защитник Крис Уайдман, который пополнил состав «Торпедо» в межсезонье.
Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
24 августа 2020, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Дробин (Варнаков, Орлов) – 07:11' (5x5) 0:2 Уайдман (Остин) – 09:33' (5x3) 1:2 Грицюк (Толчинский, Зернов) – 24:27' (5x5) 2:2 Найт (Секач, Кошелев) – 29:27' (5x5) 3:2 Каски (Толчинский, Грицюк) – 33:49' (5x4) 4:2 Толчинский (Найт) – 58:16' (5x4)
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
- 24 августа 2020
-
16:42
-
16:32
-
15:39
-
15:13
-
14:41
-
14:16
-
14:10
-
13:56
-
13:14
-
13:05
-
12:44
-
12:38
-
11:54
-
11:42
-
11:33
-
11:06
-
10:41
-
10:18
-
09:44
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:14
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:34
-
06:27
-
06:16
-
05:58
- 23 августа 2020
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:13
Партнерский контент