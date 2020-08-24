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Гол Уайдмана не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Авангардом»

Гол Уайдмана не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» и нижегородское «Торпедо» провели матч на предсезонном турнира имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Боба Хартли— 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, в активе которого 3 (1+2) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей отметился Арсений Грицюк. Шайбы у омского клуба также забросили Корбан Найт и Оливер Каски. В составе нижегородского клуба отличились нападающий Алексей Дробин и американский защитник Крис Уайдман, который пополнил состав «Торпедо» в межсезонье.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
24 августа 2020, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Дробин (Варнаков, Орлов) – 07:11' (5x5)   0:2 Уайдман (Остин) – 09:33' (5x3)   1:2 Грицюк (Толчинский, Зернов) – 24:27' (5x5)   2:2 Найт (Секач, Кошелев) – 29:27' (5x5)   3:2 Каски (Толчинский, Грицюк) – 33:49' (5x4)   4:2 Толчинский (Найт) – 58:16' (5x4)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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