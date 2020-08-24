Зюзин: «Сочи» очень повезло, что мы смогли заполучить Рубцова

Спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин прокомментировал подписание контракта с нападающим Германом Рубцовым.

«Рубцов – талантливый молодой форвард. Сейчас не так просто найти в команду игрока на очень важную позицию центрфорварда. «Сочи» очень повезло, что мы смогли заполучить такого хоккеиста. Особо важно то, что клуб продолжает действовать в рамках своей стратегии – привлечение в команду молодых и перспективных ребят. Пример Германа Рубцова кроме всего прочего, демонстрирует пример возвращения из-за океана в Россию наших игроков. Естественно, что огромным плюсом является и то, что игрок имеет большой опыт игры на юниорских и молодёжной сборной, выбран в первом раунде драфта, положительно зарекомендовал себя в заокеанских лигах», – приводит слова Зюзина пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Рубцов сыграл четыре матча в НХЛ, большую часть чемпионата проведя в АХЛ за «Лихай-Уэлли Фантомс», где в 42 встречах забросил две шайбы и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-4». «Лётчики» выбрали россиянина на драфте-2016 в первом раунде под общим 22-м номером.