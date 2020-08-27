Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил седьмой гол в нынешнем плей-офф

В Эдмонтоне проходит третий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». В ходе третьего периода подопечные Джареда Беднара впереди — 3:2. Первые два матча остались за «Далласом».

После первого периода «звёзды» вели со счётом 1:0, но во втором периоде «Эвеланш» переломили ход встречи. Российский защитник «лавин» Никита Задоров уже набрал два очка в матче, сначала забив свой второй гол в нынешнем плей-офф, а затем сделав свою первую результативную передачу в этом розыгрыше.

Вторую шайбу «лавин» в матче забросил шведский нападающий Андре Бураковски. Ещё до второго перерыва Габриэль Ландеског упрочил перевес «Колорадо», но в начале третьего периода российский форвард «Старз» Денис Гурьянов забил седьмой гол в нынешнем плей-офф.

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