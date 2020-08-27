Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забил седьмой гол в нынешнем плей-офф

В Эдмонтоне проходит третий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». В ходе третьего периода подопечные Джареда Беднара впереди — 3:2. Первые два матча остались за «Далласом».
После первого периода «звёзды» вели со счётом 1:0, но во втором периоде «Эвеланш» переломили ход встречи. Российский защитник «лавин» Никита Задоров уже набрал два очка в матче, сначала забив свой второй гол в нынешнем плей-офф, а затем сделав свою первую результативную передачу в этом розыгрыше.
Вторую шайбу «лавин» в матче забросил шведский нападающий Андре Бураковски. Ещё до второго перерыва Габриэль Ландеског упрочил перевес «Колорадо», но в начале третьего периода российский форвард «Старз» Денис Гурьянов забил седьмой гол в нынешнем плей-офф.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
- 27 августа 2020
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
06:58
-
06:45
-
06:27
-
06:15
-
05:52
-
05:46
-
05:38
-
05:28
-
04:19
-
04:08
-
03:11
-
01:01
- 26 августа 2020
-
23:39
-
23:13
-
22:44
-
22:13
-
22:00
-
21:46
-
21:14
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
19:47
-
19:16
-
18:42
-
18:04
-
17:36
-
17:20
-
17:00