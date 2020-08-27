Фанатки переживали за ЦСКА, «Витязь» праздновал победу. Фото возвращения хоккея в Москву
27 августа в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в дебютном матче Кубка мэра «Витязь» из Подольска одержал победу над московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). Сегодня, 27 августа, на турнире также пройдёт московское дерби, в котором встретятся «Динамо» и «Спартак».
В составе победителей отличились: Захар Бардаков, Якуб Ержабек и Данила Моисеев. Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Максим Шалунов, набравший 2 (1+1) очка. Ещё одну шайбу в составе «армейцев» забросил нападающий Андрей Локтионов, который пополнил состав команды в межсезонье.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Витязь» в Кубке мэра — в фоторепортаже фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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