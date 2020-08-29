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Ю. Михайлис: будем разговаривать с игроками «Барыса» про ненужные удаления

Ю. Михайлис: будем разговаривать с игроками «Барыса» про ненужные удаления
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги контрольного матча с «Сарыаркой» (6:1).

«Предполагали, что соперник сегодня сделает выводы, будет очень мобильным, сосредоточенным и настроенным дать нам бой, что и происходило два периода. Особенно понравилось, как играл соперник во втором отрезке, когда у нас начались проблемы с дисциплиной. Над этим будем работать, разговаривать с ребятами. Ненужные удаления- дали сопернику почувствовать «кровь». Создали много моментов, которые могли бы позволить им выйти вперёд, но наш молодой вратарь отыграл здорово, причём уже второй матч подряд. Но в конце второго периода перехватили инициативу и в третьем отрезке команда здорово смотрелась, хорошие передачи, хорошие атаки были. Спасибо «Сарыарке», что дали нам бой и играли достойно, несмотря на счёт», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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