Ю. Михайлис: будем разговаривать с игроками «Барыса» про ненужные удаления

Главный тренер казахстанского «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги контрольного матча с «Сарыаркой» (6:1).
«Предполагали, что соперник сегодня сделает выводы, будет очень мобильным, сосредоточенным и настроенным дать нам бой, что и происходило два периода. Особенно понравилось, как играл соперник во втором отрезке, когда у нас начались проблемы с дисциплиной. Над этим будем работать, разговаривать с ребятами. Ненужные удаления- дали сопернику почувствовать «кровь». Создали много моментов, которые могли бы позволить им выйти вперёд, но наш молодой вратарь отыграл здорово, причём уже второй матч подряд. Но в конце второго периода перехватили инициативу и в третьем отрезке команда здорово смотрелась, хорошие передачи, хорошие атаки были. Спасибо «Сарыарке», что дали нам бой и играли достойно, несмотря на счёт», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 29 августа 2020
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