Тротц: после гола Проворова мы не дали «Филадельфии» ни единого шанса отыграться

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от четвёртого матча серии с «Филадельфией Флайерз» (3:2, 3-1 в серии).



«Ребята понимают, что есть промежуточные цели, а есть конечные. И в любом матче конечной целью является лидерство к финальной сирене. Неважно, уступаем ли мы три шайбы, как во второй игре, или отдаем сопернику инициативу, как сейчас, нужно идти к конечной цели, пока остается возможность. Меня впечатлило, что после гола Проворова мы не дали сопернику ни шанса отыграться», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В составе «Нью-Йорк Айлендерс» дублем отметился Брок Нельсон и ещё одну шайбу в свой актив записал Жан-Габриэль Пажо. За «Филадельфию Флайерз» забили Шон Кутюрье и российский защитник Иван Проворов. Проворов провёл на площадке 22 минуты и 9 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».