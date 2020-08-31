Тротц: после гола Проворова мы не дали «Филадельфии» ни единого шанса отыграться

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от четвёртого матча серии с «Филадельфией Флайерз» (3:2, 3-1 в серии).
«Ребята понимают, что есть промежуточные цели, а есть конечные. И в любом матче конечной целью является лидерство к финальной сирене. Неважно, уступаем ли мы три шайбы, как во второй игре, или отдаем сопернику инициативу, как сейчас, нужно идти к конечной цели, пока остается возможность. Меня впечатлило, что после гола Проворова мы не дали сопернику ни шанса отыграться», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В составе «Нью-Йорк Айлендерс» дублем отметился Брок Нельсон и ещё одну шайбу в свой актив записал Жан-Габриэль Пажо. За «Филадельфию Флайерз» забили Шон Кутюрье и российский защитник Иван Проворов. Проворов провёл на площадке 22 минуты и 9 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
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