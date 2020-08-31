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Курносов: новый логотип «Салавата» стал выглядеть интереснее и лучше

Курносов: новый логотип «Салавата» стал выглядеть интереснее и лучше
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о новом логотипе клуба. Логотип будет официально представлен сегодня, 31 августа.

«Мы решили не менять логотип, а сделать его ребрендинг. Никто из сотрудников клуба не возражал, а выбор дизайнера находится в компетенции клуба. Современные тенденции идут к минимизации мелких деталей. Мы обратились к дизайнеру, он предложил такой вариант. Нам кажется, что новый логотип стал выглядеть интереснее и лучше на форме, которую мы сегодня представим. Думаю, многие болельщики оценят.

На данный момент все предматчевые шоу в непонятном состоянии, когда лига не разрешает их проходить. Но, безусловно, мы работаем над созданием нового контента и в соцсетях, и в других активностях.

У нас упали сильно доходы клуба, и мы не смогли провести реорганизацию пресс-службы, как обещали. Мы не зарабатываем в интернете? «Салават» также зарабатывает в социальных сетях, как и другие клубы, и интернет-продажи у нас идут на высоком уровне", — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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