Морозов: в общей сложности коронавирусом заразился 131 игрок, 57 уже выздоровели

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги межсезонья и рассказал о ситуации с коронавирусом.
«Все прекрасно понимают, с какими трудностями пришлось столкнуться и клубам, и лиге. Пандемия и связанные с ней ограничения стали для нас испытанием на прочность. В некоторых командах сразу несколько игроков садились на карантин. Практически всем командам пришлось менять предсезонные планы. Помимо сложностей есть и много положительного. Команды усилились, благодаря потолку зарплат составы выравниваются. Приехали интересные легионеры, появились перспективные новички. Всё это обещает напряжённый и интересный чемпионат. В целом все вопросы решены, некоторые в процессе решения. Главное — мы готовы к старту сезона.
По состоянию на 30 августа общее число заболевших коронавирусом в клубах КХЛ игроков составляет 131 человек, из которых 57 уже выздоровели и приступили к тренировкам. Отмечу, что заболевание у всех проходило в лёгкой форме, они были под постоянным наблюдением клубных врачей, медицинская служба КХЛ также мониторила состояние их здоровья», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.
- 31 августа 2020
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