Источник: Дмитрий Шикин и Руслан Педан подписали контракты с «Куньлунем»
Голкипер Дмитрий Шикин и защитник Руслан Педан заключили однолетние контракты с «Куньлунь Ред Стар», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
28-летний Шикин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 в составе «Сочи» принял участие в 26 матчах, одержав 10 побед, из которых две — на ноль. В среднем голкипер отражал 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.
В сезоне-2019/2020 24-летний Педан сыграл 10 матчей за «Спартак» в регулярном чемпионате, не набрал очков и заработал показатель полезности «-4».
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
«Локомотив» разгромил «Куньлунь» в контрольном матче, забросив 7 шайб
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