«Локомотив» разгромил «Куньлунь» в контрольном матче, забросив 7 шайб
В Ярославле на «Арене-2000» состоялся контрольный матч, в котором местный «Локомотив» встречался с китайским «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился с разгромным счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) в пользу российской команды.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Владимир Ткачёв, оформивший хет-трик. Тремя результативными передачами отметился Максим Осипов. По два очка в составе ярославского клуба набрали Алексей Марченко (1+1), Егор Коршков (0+2) и Андре Петерссон (0+2).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 августа 2020, понедельник. 14:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
7 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Ткачёв (Коршков) – 08:35' (5x5) 2:0 Ткачёв (Осипов, Марченко) – 23:25' (5x5) 3:0 Каюмов (Петерссон, Рафиков) – 25:03' (5x5) 4:0 Марченко (Осипов, Коршков) – 30:08' (5x4) 5:0 Ткачёв (Петерссон, Осипов) – 39:51' (5x3) 6:0 Охтамаа – 40:56' (5x5) 7:0 Алексеев (Черепанов, Кудрявцев) – 41:18' (5x5)
Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».
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