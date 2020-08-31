«Локомотив» разгромил «Куньлунь» в контрольном матче, забросив 7 шайб

В Ярославле на «Арене-2000» состоялся контрольный матч, в котором местный «Локомотив» встречался с китайским «Куньлунь Ред Стар». Матч завершился с разгромным счётом 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) в пользу российской команды.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Локомотива» Владимир Ткачёв, оформивший хет-трик. Тремя результативными передачами отметился Максим Осипов. По два очка в составе ярославского клуба набрали Алексей Марченко (1+1), Егор Коршков (0+2) и Андре Петерссон (0+2).

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.