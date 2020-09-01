Кросби перенёс операцию на запястье

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвергся хирургическому вмешательству, информирует официальный сайт команды. Хоккеисту сделали артроскопию запястья.



Сообщается, что на восстановление канадцу потребуется три-четыре недели.



Напомним, что «Питтсбург» не смог попасть в число участников Кубка Стэнли после рестарта НХЛ, уступив в серии квалификационного турнира плей-офф «Монреалю».



В нынешнем сезоне 33-летний Кросби принял участие в 41 игре регулярного чемпионата, записав на свой счёт 47 (16+31) очков при показателе полезности «-8» и 15 минутах штрафного времени. В плей-офф канадец провёл четыре встречи, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+3».

Капитан «Питтсбурга» Кросби вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ, догнав Хоу