Кросби перенёс операцию на запястье
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби подвергся хирургическому вмешательству, информирует официальный сайт команды. Хоккеисту сделали артроскопию запястья.
Сообщается, что на восстановление канадцу потребуется три-четыре недели.
Напомним, что «Питтсбург» не смог попасть в число участников Кубка Стэнли после рестарта НХЛ, уступив в серии квалификационного турнира плей-офф «Монреалю».
В нынешнем сезоне 33-летний Кросби принял участие в 41 игре регулярного чемпионата, записав на свой счёт 47 (16+31) очков при показателе полезности «-8» и 15 минутах штрафного времени. В плей-офф канадец провёл четыре встречи, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+3».
Капитан «Питтсбурга» Кросби вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ, догнав Хоу
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