Морозов подтвердил, что КХЛ может в новом сезоне провести матч в Израиле
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подтвердил возможность проведения в новом сезоне вынесенного матча в Израиле.
«Вопрос находится в стадии проработки. Конкретно на данный момент ничего сказать не можем. Но шанс, что уже в нынешнем сезоне там будет сыгран один матч регулярного чемпионата КХЛ, есть. У израильской стороны есть интерес к проведению такого мероприятия. Там уже следили за тем, как ранее проводились аналогичные матчи в Европе. Мы же хотим посмотреть, какую аудиторию привлекут на эту игру. Все-таки в Израиле живет очень большая русскоговорящая община», — сказал Морозов в интервью «Известиям».
Ранее президент КХЛ поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов.
Морозов — о возможном расширении КХЛ: есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ
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