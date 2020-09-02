Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Морозов подтвердил, что КХЛ может в новом сезоне провести матч в Израиле

Морозов подтвердил, что КХЛ может в новом сезоне провести матч в Израиле
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подтвердил возможность проведения в новом сезоне вынесенного матча в Израиле.

«Вопрос находится в стадии проработки. Конкретно на данный момент ничего сказать не можем. Но шанс, что уже в нынешнем сезоне там будет сыгран один матч регулярного чемпионата КХЛ, есть. У израильской стороны есть интерес к проведению такого мероприятия. Там уже следили за тем, как ранее проводились аналогичные матчи в Европе. Мы же хотим посмотреть, какую аудиторию привлекут на эту игру. Все-таки в Израиле живет очень большая русскоговорящая община», — сказал Морозов в интервью «Известиям».

Ранее президент КХЛ поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов.

Морозов — о возможном расширении КХЛ: есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и ОАЭ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020