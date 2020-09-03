Радулов: «Далласу» будет непросто в седьмом матче, но мы к нему подготовимся

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов после поражения в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:4, 3-3) заявил, что для победы его команде нужно найти способ больше времени проводить в чужой зоне.



«Нам нужно больше времени проводить в чужой зоне, это очень важно. Надо найти способ это сделать. Теперь нас ждёт седьмой матч. Будет непросто, но мы к нему подготовимся», — цитирует Радулова пресс-служба официального сайта НХЛ.



Эта победа позволила «Колорадо» сравнять счёт в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт 4 сентября. Ожидается, что российский голкипер Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо».