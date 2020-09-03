Радулов: «Далласу» будет непросто в седьмом матче, но мы к нему подготовимся
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов после поражения в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:4, 3-3) заявил, что для победы его команде нужно найти способ больше времени проводить в чужой зоне.
«Нам нужно больше времени проводить в чужой зоне, это очень важно. Надо найти способ это сделать. Теперь нас ждёт седьмой матч. Будет непросто, но мы к нему подготовимся», — цитирует Радулова пресс-служба официального сайта НХЛ.
Эта победа позволила «Колорадо» сравнять счёт в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт 4 сентября. Ожидается, что российский голкипер Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо».
Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо»
- 3 сентября 2020
-
09:56
-
09:30
-
09:01
-
08:36
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:18
-
06:03
-
05:34
-
04:29
-
04:05
-
03:55
-
01:52
- 2 сентября 2020
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
20:59
-
20:56
Партнерский контент