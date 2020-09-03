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Матч между рижским «Динамо» и «Барысом» состоится. Встречу рассудят арбитры из Латвии

Матч между рижским «Динамо» и «Барысом» состоится. Встречу рассудят арбитры из Латвии
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига сделала официальное заявление о ситуации с проведением матча регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Барысом». Встреча состоится сегодня, 3 сентября, начало матча в столице Латвии запланировано на 17:00 мск.

«У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно. Контактная группа была изолирована. Матч «Динамо» Рига – «Барыс» будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус», — сказано в пресс-релизе КХЛ.

Ранее сообщалось, что один из арбитров, назначенных на матч, заражён коронавирусом. Остальные, будучи контактной группой, изолированы вместе с ним.

Матч между рижским «Динамо» и «Барысом» может быть отменён из-за коронавируса у арбитра
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