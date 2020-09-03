Миловзоров: «Сибирь» физически готова очень хорошо, мы проделали много работы

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:1).
«Первый матч, мы играли с очень сильным соперником, план на игру у нас был, много проделали работы, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты. Было много игры в неравных составах, сегодня этот компонент у нас страдал.
Безусловно, какие-то задумки мы не сделали от тренерского штаба в игровом плане, однако мы много работали, плодотворно провели предсезонку, в плане объёма прежде всего. Кто-то заболевал, да, но те, кто были, отрабатывали на все сто. Сыгранность при реализации лишнего приходит со временем и с играми. Игры в Челябинске были бы полезны, но так сложилось.
Нет, на меня не давит капитанская нашивка. Я горд носить эту повязку. Буду стараться, у нас есть много опытных ребят, наша задача помогать тренерскому штабу, поддерживать отношения в коллективе, проблем здесь нет у нас.
Красоткин провёл отличный матч, держал нас в игре. Мы видели его на тренировках, знаем на что он способен, сильно не удивились, верили в него.
Чувствуем ли мы физические трудности? Не чувствуем, что что-то проседает. Мы физически готовы очень хорошо, проделали много работы. Не хватает игровых моментов, через игры мы это обретём и всё будет хорошо», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 3 сентября 2020
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