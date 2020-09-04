«Витязь» всухую обыграл «Ак Барс» в гостях, забросив 4 шайбы

Подольский «Витязь» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.
По два очка за результативность в составе победителей набрали форварды Александр Дергачёв (1+1) и Александр Сёмин (0+2). Голами у «Витязя» также отметились Егор Воронков, Виталий Попов и Фёдор Малыхин. Голкипер гостей Илья Ежов оформил шатаут, отразив 26 бросков.
Для казанского клуба это поражение стало первым в сезоне. Ранее в матче за Кубок открытия «Ак Барс» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома сыграет с петербургским СКА, а «Витязь» в гостях проведёт матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи пройдут 6 сентября.
- 4 сентября 2020
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