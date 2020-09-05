Дубль Радулова и хет-трик Кивиранты помогли «Далласу» вырвать победу у «Колорадо»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.
Счёт ещё на третьей минуте открыл российский форвард «Далласа» Александр Радулов, однако менее чем через минуту на его гол ответил россиянин из «Колорадо» Владислав Наместников, а Андре Бураковски вывел «Эвеланш» вперёд на десятой минуте. Во втором периоде счёт сравнял Йоэль Кивиранта, но гол Назема Кадри вновь поставил «Старз» в положение догоняющих. Кадри мог увеличить преимущество «Колорадо», но от верного года «Даллас» спас российский вратарь Антон Худобин.
Голевая феерия продолжилась в конце третьего периода. Радулов сделал дубль и сравнял счёт, спустя пять минут дублем отметился уже Наместников. Но победы в основное время «Эвеланш» не добились: Йоэль Кивиранта забросил четвёртую шайбу в ворота «Колорадо». 4:4 — команды перешли в овертайм. Решающая шайба — на счету всё того же Кивиранты, оформившего хет-трик.
В финале конференции «Даллас» встретится с победителем противостояния «Вегаса» и «Ванкувера».
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