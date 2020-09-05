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Дубль Радулова и хет-трик Кивиранты помогли «Далласу» вырвать победу у «Колорадо»

Дубль Радулова и хет-трик Кивиранты помогли «Далласу» вырвать победу у «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.

Счёт ещё на третьей минуте открыл российский форвард «Далласа» Александр Радулов, однако менее чем через минуту на его гол ответил россиянин из «Колорадо» Владислав Наместников, а Андре Бураковски вывел «Эвеланш» вперёд на десятой минуте. Во втором периоде счёт сравнял Йоэль Кивиранта, но гол Назема Кадри вновь поставил «Старз» в положение догоняющих. Кадри мог увеличить преимущество «Колорадо», но от верного года «Даллас» спас российский вратарь Антон Худобин.

Голевая феерия продолжилась в конце третьего периода. Радулов сделал дубль и сравнял счёт, спустя пять минут дублем отметился уже Наместников. Но победы в основное время «Эвеланш» не добились: Йоэль Кивиранта забросил четвёртую шайбу в ворота «Колорадо». 4:4 — команды перешли в овертайм. Решающая шайба — на счету всё того же Кивиранты, оформившего хет-трик.

В финале конференции «Даллас» встретится с победителем противостояния «Вегаса» и «Ванкувера».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
04 сентября 2020, пятница. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Павелски, Хейсканен) – 02:39' (5x4)   1:1 Наместников (Коул, Кадри) – 03:48' (5x5)   2:1 Бураковски – 09:43' (5x5)   2:2 Кивиранта (Гурьянов, Клингберг) – 23:06' (6x5)   3:2 Кадри (Рантанен, Бураковски) – 25:45' (5x4)   3:3 А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 51:28' (5x4)   4:3 Наместников (Комфер, Задоров) – 56:20' (5x5)   4:4 Кивиранта (Хинц, Хейсканен) – 56:30' (5x5)   4:5 Кивиранта (Секера, Олексяк) – 67:24' (5x5)
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