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«Эдмонтон» отправил Маклеода в аренду в «Цуг»

«Эдмонтон» отправил Маклеода в аренду в «Цуг»
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерс» отправил нападающего Райана Маклеода в аренду в швейцарский «Цуг», сообщает официальный сайт команды.

Весь сезон-2020/2021 20-летний форвард проведёт в Швейцарской хоккейной лиге. Примечательно, что Маклеод стал седьмым игроком «Ойлерс», отданным в аренду. Одним из этих хоккеистов стал автор первого гола нового сезона КХЛ защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков. Уже на 51-й секунде встречи Кубка открытия россиянин забросил шайбу в ворота «Ак Барса».

Минувший сезон канадец провёл в фарм-клубе «Эдмонтона» — «Бейкерсфилд Кондорс». Райан Маклеод принял участие в 56 встречах, забросив пять шайб и сделав 18 результативных передач при показателе полезности «0» и 22 минутах штрафного времени.

Автором первого гола КХЛ сезона-2020/2021 стал Дмитрий Саморуков
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