Тротц: седьмая игра — особенная

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от решающей встречи противостояния с «Филадельфией Флайерз».



«Седьмая игра является особенной. У вас много знаний о сопернике, большие ожидания. Вы взволнованы, вы нервничаете. Все готовы. Все будут готовы к такому», — цитирует 58-летнего специалиста официальный «твиттер» «Айлендерс».



Напомним, гол Ивана Проворова во втором овертайме шестого матча серии c «Нью-Йорк Айлендерс» помог «Филадельфии» избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



В сезоне-2017/2018 Барри Тротц уже выигрывал Кубок Стэнли. Тогда он был главным тренером «Вашингтон Кэпиталз». В финальной серии команда в пяти матчах обыграла «Вегас Голден Найтс».

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